Самолету Москва — Магас пришлось сесть в Волгограде из-за смерти пассажира

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Самолет Москва — Магас 27 апреля вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за смерти одного из пассажиров на борту, сообщило агентство РИА Новости.
«Сегодня на рейсе DP 6903 Москва — Магас, по предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание», — обратили внимание представители компании.
Командир борта принял решение приземлиться в аэропорту Волгограда. Экипаж воздушного судна пытался спасти жизнь клиента, но прибывшие врачи констатировали его смерть. В авиакомпании подчеркнули, что сожалеют о произошедшем.
Ранее сообщалось, что в самолет авиакомпании «Россия» ударила молния во время посадки в Самаре. Boeing 737-800 с пассажирами на борту следовал в Российскую Федерацию из египетского города Хургады. Во время посадки в аэропорту Курумоч экипаж лайнера заявил о возможном поражении электричеством.
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Ольга Енгалычева