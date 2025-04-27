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Самолету Москва — Магас пришлось сесть в Волгограде из-за смерти пассажира

Фото: iStock/ Peluca

Фото: iStock/ Peluca

Самолет Москва — Магас 27 апреля вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за смерти одного из пассажиров на борту, сообщило агентство РИА Новости.
«Сегодня на рейсе DP 6903 Москва — Магас, по предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание», — обратили внимание представители компании.

Командир борта принял решение приземлиться в аэропорту Волгограда. Экипаж воздушного судна пытался спасти жизнь клиента, но прибывшие врачи констатировали его смерть. В авиакомпании подчеркнули, что сожалеют о произошедшем.

Ранее сообщалось, что в самолет авиакомпании «Россия» ударила молния во время посадки в Самаре. Boeing 737-800 с пассажирами на борту следовал в Российскую Федерацию из египетского города Хургады. Во время посадки в аэропорту Курумоч экипаж лайнера заявил о возможном поражении электричеством.

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#самолет
#смерть
#врачи
#авиа
Обвиняемого в подрыве генерала Москалика отправили в СИЗО на 2 месяца
Обвиняемого в подрыве генерала Москалика Кузина отправили в СИЗО на 2 месяца
27 апреля 2025, 21:27

Фото: iStock/ Rawf8

Игната Кузина, обвиняемого в подрыве генерала Москалика в Балашихе, отправили в СИЗО на 2 месяца. Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Ранее Кузина задержали в Турции.

Уточнялось, что мужчина — уроженец Украины, однако продолжительное время проживал в Карачаево-Черкессии. Недавно он переехал в подмосковную Балашиху, где снял квартиру в том же подъезде, где жил генерал Москалик. Потом он купил подержанный автомобиль Volkswagen, заминировал его и припарковал у дома.

25 апреля в 10:40 утра, когда Москалик проходил мимо машины, мина была приведена в действие дистанционно. Генерал от полученных травм умер на месте. Тогда Кузин, по всей видимости, уже находился в Турции

Преступника оперативно задержали силовики и доставили в Москву, в Следственный комитет. Установили, что Кузин — действующий агент украинских спецслужб и имеет вид на жительство на Украине.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

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При посадке в Самаре в пассажирский самолет ударила молния
Aviaincident: Российский самолет получил удар молнии во время посадки в Самаре
27 апреля 2025, 19:41

Фото: iStock/ Teka77

В самолет авиакомпании «Россия» ударила молния во время посадки в Самаре. Об этом сообщил Teлеграм-канал Aviaincident.
Boeing 737-800 с пассажирами на борту следовал в Российскую Федерацию из египетского города Хургады. Во время посадки в аэропорту Курумоч экипаж лайнера заявил о возможном поражении электричеством.

Отмечалось, что тогда воздушное судно находилось на высоте 1,8 тысячи метров. Несмотря на случившееся, пилоты не объявляли сигналов срочности и бедствия. Самолет успешно приземлился в Самаре.

Ранее сообщалось, что больше 1100 человек обратились за медицинской помощью после сильного взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани в соцсети X.

Отмечалось, что число пострадавших увеличилось до 1139.

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#самолет
#молния
#саратов
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Крупный банный комплекс горит на востоке Москвы – видео
Крупный банный комплекс «Усадьба Банная» горит на востоке Москвы
27 апреля 2025, 16:40

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На востоке Москвы горит элитный банный комплекс «Усадьба Банная». Об этом пишет Telegram-канал 112.
Отмечается, что огонь охватил семь строений общей площадью 1500 квадратных метров. Пожар полыхает в Богородском районе столицы.

Посетителей и персонал оперативно эвакуировали. По предварительной версии, никто не пострадал.

Причина возгорания пока неизвестна – её установят после полной ликвидации огня.

В настоящее время сотрудники МЧС тушат пожар. К устранению возгорания подключили пожарный поезд и вертолёты ведомства, которые набирают воду в ближайших водоёмах. Пока пожарным не удалось остановить открытый огонь. Тушение затрудняет плотная застройка территории.

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Агенту СБУ предъявили обвинение в совершении теракта против генерала Москалика
Игнату Кузину предъявили обвинение в совершении теракта против Ярослава Москалика
27 апреля 2025, 15:14

Фото: iStock/Diy13

Украинскому агенту Игнату Кузину предъявили обвинение в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Задержанный полностью признал свою вину. С ним продолжают проводить следственные действия, в рамках которых он подробно рассказывает о совершённом им теракте. В суд уже направили ходатайство о его аресте.

Отмечается, что украинские спецслужбы, выступившие заказчиками теракта, пообещали агенту Кузину в общей сложности 18 тысяч долларов за совершённое преступление.

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Убивший девять человек под Тверью стрелок заявил, что хотел их напугать из-за обиды
27 апреля 2025, 15:03

Фото: iStock/ Jordi Mora Igual

Сергей Егоров, который убил девять человек в Тверской области, объявил, что желал лишь напугать жертв охотничьим ружьем, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Так, Сергей Егоров пошел за охотничьим ружьем не с целью убийства, а для устрашения своих обидчиков. Но разборки переросли в драку, которая закончилась убийством.

Вооруженный житель Тверской области расправился с пятью мужчинами и четырьмя женщинами. Из компании выжила только одна девушка, у которой получилось спрятаться

Массовое убийство людей под Тверью случилось в 2017 году. Сергея Егорова, убившего своих обидчиков, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее сообщалось, что больше 1100 человек обратились за медицинской помощью после сильного взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана.

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#тверская область
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