Россиянин ворвался к бывшей жене, избил её и приставил нож к горлу из-за ревности
В Кузбассе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пришёл к бывшей жене и напал на неё из-за ревности. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.
Накануне ночью в квартире на проспекте Строителей в Междуреченске 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал с экс-супругой.
В ходе конфликта он нанёс женщине побои, а затем взял кухонный нож и стал угрожать ей убийством. Пострадавшая вызвала полицию и Росгвардию. Прибывшие на место сотрудники задержали агрессивного мужчину и передали его полицейским для проведения проверки.
Ранее в одном из сел Хабаровского края женщина устроила пожар в доме знакомой на почве ревности. Подозреваемую оперативно задержала полиция.
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