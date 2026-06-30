Россиянин ворвался к бывшей жене, избил её и приставил нож к горлу из-за ревности

30 июня 2026, 22:43

Житель Междуреченска нанёс травмы бывшей жене и угрожал ей ножом во время ссоры

Фото: Istock/simpson33

В Кузбассе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пришёл к бывшей жене и напал на неё из-за ревности. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.