В Португалии арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег

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В Португалии был арестован гражданин России и Португалии Алексей Андрюнин по обвинению в отмывании денег, и США ожидают его экстрадиции.
Об этом сообщили в министерстве юстиции США. Андрюнин 26 лет являлся генеральным директором и основателем криптовалютной компании Gotbit, известной как «маркетмейкер» в индустрии криптовалют. Он был задержан 8 октября 2024 года в Лиссабоне.
Помимо Андрюнина, обвинения также были предъявлены двум другим россиянам: Федору Кедрову, директору по созданию рынка Gotbit, и Кави Джалили, директору по продажам. Оба подозреваются в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой.
Согласно информации из судебных документов, действия обвиняемых могли нанести ущерб инвесторам и вызвать серьезные проблемы в криптовалютной сфере.
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Помимо Андрюнина, обвинения также были предъявлены двум другим россиянам: Федору Кедрову, директору по созданию рынка Gotbit, и Кави Джалили, директору по продажам. Оба подозреваются в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой.
Согласно информации из судебных документов, действия обвиняемых могли нанести ущерб инвесторам и вызвать серьезные проблемы в криптовалютной сфере.
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Елена Перлова