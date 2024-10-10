Массовое ДТП в Сочи: экскурсионный автобус перевернут, есть пострадавшие

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На Краснополянской трассе в Сочи произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, включая «Газель» и экскурсионный автобус.
В результате аварии пострадали несколько человек, точное количество пострадавших уточняется, сообщили в краевом управлении МВД. По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд и столкнулся с другим автомобилем.
После удара фургон перевернулся и продолжил движение, врезавшись в припаркованные «Джили» и экскурсионный автобус, в котором не было пассажиров. Впоследствии в эти автомобили врезались еще две машины, задев пешехода. Полиция устанавливает обстоятельства аварии и собирает информацию о пострадавших.
Ранее сообщалось, что автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся в городе Фетхие в Турции. Инцидент произошел, когда группа направлялась из отеля в аэропорт Даламан, сообщает 78.ru. Автобус вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Пострадали 15 граждан России.
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После удара фургон перевернулся и продолжил движение, врезавшись в припаркованные «Джили» и экскурсионный автобус, в котором не было пассажиров. Впоследствии в эти автомобили врезались еще две машины, задев пешехода. Полиция устанавливает обстоятельства аварии и собирает информацию о пострадавших.
Ранее сообщалось, что автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся в городе Фетхие в Турции. Инцидент произошел, когда группа направлялась из отеля в аэропорт Даламан, сообщает 78.ru. Автобус вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Пострадали 15 граждан России.
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Елена Перлова