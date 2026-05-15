В посылке из Индии для жительницы Самары нашли бриллианты и сапфиры на 1,5 млн рублей

15 мая 2026, 10:52

Таможенники обнаружили бриллианты и сапфиры в посылке из Индии

Фото: пресс-служба Центральной почтовой таможни

Сотрудники Центральной почтовой и Приволжской оперативной таможен пресекли контрабанду драгоценных камней в почтовом отправлении из Индии. Посылка шла в адрес жительницы Самары. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.