В посылке из Индии для жительницы Самары нашли бриллианты и сапфиры на 1,5 млн рублей
Сотрудники Центральной почтовой и Приволжской оперативной таможен пресекли контрабанду драгоценных камней в почтовом отправлении из Индии. Посылка шла в адрес жительницы Самары. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
Стражи порядка нашли драгоценности во время сканирования. Внутри лежали два зип-пакета, завернутые в газету. Всего изъяли 15 камней: четыре бриллианта и 11 сапфиров. Отправитель указал стоимость вложения в 300 индийских рупий. Экспертиза подтвердила, что камни относятся к природным алмазам и сапфирам. Закон запрещает пересылать такие минералы в международных почтовых отправлениях.
Сотрудники Приволжской оперативной таможни задержали получательницу в одном из почтовых отделений Самары. По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей. Материалы направили в суд.
