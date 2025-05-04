В пожаре на улице Генерала Тюленева сгорела женщина спасая ребенка

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В пожаре в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева сгорела женщина, которая до последнего пыталась спасти ребенка. Об этом сообщает Mash.
«Погибшая при взрыве газа в доме на Тюленева сгорела заживо. Со слов очевидцев, женщина высунулась в окно, кричала о помощи и зависла в таком положении», — сообщает telegram-канал.
Как оказалось, женщина кричала из окна, что в ее квартире ребенок. Предварительно, его удалось спасти. Местные жители видели и полностью обгоревшего мужчину, которого на каталке вывезли медики.
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Иван Мусатов