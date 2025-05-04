Над сгоревшими квартирами в доме на улице Генерала Тюленева обрушилась крыша

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Над сгоревшими квартирами в доме на улице Генерала Тюленева в Москве обрушилась крыша, сообщил Телеграм-канал «Москва 24».
Напомним, что в воскресенье примерно в 21:00 прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Причиной пожара, предположительно, стал врыв газа. По данным МЧС, огонь охватил 100 кв. метров, а площадь обрушения — 60 «квадратов».
Количество погибших возросло до трех человек и может увеличиться, проинформировал Телеграм-канал SHOT. Людей из соседних подъездов эвакуировали, для них организовали пункты временного размещения.
На место тушения прибыл вертолет МЧС. Отмечалось, что два автобуса особо большого класса Мосгортранса собираются использовать для обогрева эвакуированных граждан.
Также движение по улице Генерала Тюленева временно ограничено.
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Подъезд на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв, может обрушиться
Озвучена предварительная причина взрыва в многоэтажке в Москве
Количество погибших возросло до трех человек и может увеличиться, проинформировал Телеграм-канал SHOT. Людей из соседних подъездов эвакуировали, для них организовали пункты временного размещения.
На место тушения прибыл вертолет МЧС. Отмечалось, что два автобуса особо большого класса Мосгортранса собираются использовать для обогрева эвакуированных граждан.
Также движение по улице Генерала Тюленева временно ограничено.
Читайте также:
Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева
Подъезд на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв, может обрушиться
Озвучена предварительная причина взрыва в многоэтажке в Москве
Ольга Енгалычева