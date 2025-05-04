Московский СК возбудил уголовное дело по факту пожара на улице Генерала Тюленева

Фото: iStock/ grafoto
Московский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на улице Генерала Тюленева в столице, сообщили представители ведомства в Телеграм-канале.
Отмечалось, что следователи московского СК вместе с оперативными службами столицы работают на месте пожара.
Предположительно, причиной пожара в многоэтажном доме стал взрыв газа.
Напомним, что в воскресенье примерно в 21:00 прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС, огонь охватил 100 кв. метров, а площадь обрушения — 60 «квадратов».
Читайте также:
Над сгоревшими квартирами в доме на улице Генерала Тюленева обрушилась крыша
К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева прибыл вертолет МЧС
Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева
«В ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая», — обратили внимание в московском СК.
Предположительно, причиной пожара в многоэтажном доме стал взрыв газа.
Напомним, что в воскресенье примерно в 21:00 прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС, огонь охватил 100 кв. метров, а площадь обрушения — 60 «квадратов».
Читайте также:
Над сгоревшими квартирами в доме на улице Генерала Тюленева обрушилась крыша
К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева прибыл вертолет МЧС
Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева
Ольга Енгалычева