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Открытое горение в многоэтажке на улице Генерала Тюленева потушено

Фото: iStock/ Mikhail Yakovlev

Фото: iStock/ Mikhail Yakovlev

Открытое горение на улице Генерала Тюленева в Москве потушено, сообщило МЧС в Телеграм-канале.
Специалисты перекрыли подачу газа в многоэтажный дом, проинформировало агентство ТАСС. В настоящее время на место случившегося прибывает специальная техника для ликвидации последствий пожара. Спасатели разворачивают палатки неподалеку от горевшего дома.

По данным МЧС, пострадали пять человек, в том числе два несовершеннолетних.

Напомним, что в воскресенье примерно в 21:00 прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. По информации МЧС, огонь охватил 100 кв. метров, а площадь обрушения — 60 «квадратов». Специалисты обнаружили двух погибших.

По факту инцидента московский СК возбудил уголовное дело.

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К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева прибыл вертолет МЧС

Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева
#пожар
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#смерть
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#пострадавший
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#москва
Московский СК возбудил уголовное дело по факту пожара на улице Генерала Тюленева
04 мая 2025, 22:40

Фото: iStock/ grafoto

Московский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на улице Генерала Тюленева в столице, сообщили представители ведомства в Телеграм-канале.
Отмечалось, что следователи московского СК вместе с оперативными службами столицы работают на месте пожара.

«В ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая», — обратили внимание в московском СК.

Предположительно, причиной пожара в многоэтажном доме стал взрыв газа.

Напомним, что в воскресенье примерно в 21:00 прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС, огонь охватил 100 кв. метров, а площадь обрушения — 60 «квадратов».

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Над сгоревшими квартирами в доме на улице Генерала Тюленева обрушилась крыша

К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева прибыл вертолет МЧС

Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева
#мчс
#уголовное дело
#ск рф
#москва
#пожар
#смерть
#взрыв
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Над сгоревшими квартирами в доме на улице Генерала Тюленева обрушилась крыша
04 мая 2025, 22:30

Фото: iStock/ DarthArt

Над сгоревшими квартирами в доме на улице Генерала Тюленева в Москве обрушилась крыша, сообщил Телеграм-канал «Москва 24».
Напомним, что в воскресенье примерно в 21:00 прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Причиной пожара, предположительно, стал врыв газа. По данным МЧС, огонь охватил 100 кв. метров, а площадь обрушения — 60 «квадратов».

Количество погибших возросло до трех человек и может увеличиться, проинформировал Телеграм-канал SHOT. Людей из соседних подъездов эвакуировали, для них организовали пункты временного размещения.

На место тушения прибыл вертолет МЧС. Отмечалось, что два автобуса особо большого класса Мосгортранса собираются использовать для обогрева эвакуированных граждан.

Также движение по улице Генерала Тюленева временно ограничено.

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Подъезд на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв, может обрушиться

Озвучена предварительная причина взрыва в многоэтажке в Москве
#пожар
#взрыв
#мчс
#погибший
#пострадавший
#дептранс москвы
#крыша
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К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева прибыл вертолет МЧС
04 мая 2025, 22:17

Фото: iStock/ Phillip Wittke

На место тушения пожара в многоэтажном доме в Москве на улице Генерала Тюленева прибыл вертолет МЧС, сообщил Телеграм-канал «Москва 24».
Отмечалось, что два автобуса особо большого класса Мосгортранса собираются использовать для обогрева эвакуированных граждан.

«Автобусы будут продолжать работать на месте ликвидации возгорания столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения», — сообщалось в публикации канала «Дептранс. Оперативно».

Движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной временно ограничено. Организацию проезда осуществит Дорожный патруль ЦОДД.

Напомним, что в воскресенье вечером прогремел взрыв в жилом доме в районе Тёплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Причиной пожара, предположительно, стал врыв газа. Два человека погибли от отравления угарным газом.

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Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева

Подъезд на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв, может обрушиться

Озвучена предварительная причина взрыва в многоэтажке в Москве
#пожар
#смерть
#москва
#мчс
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Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева
04 мая 2025, 21:59

Фото: iStock/ sarawutk

Как минимум два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве на улице Генерала Тюленева, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Спасатели нашли тела двух умерших жильцов на балконе девятого этажа горящего дома. Они ​погибли от отравления угарным газом.

За помощью к медицинским работникам обратились 18 человек. Среди пострадавших, предварительно, трех людей доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечалось, что в настоящий момент идет сквозное горение с двух сторон здания, пламя перешло на восьмой этаж. К месту происшествия направили пожарный кран.

Напомним, что в воскресенье вечером прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Причиной пожара, предположительно, стал врыв газа.

Отмечалось, что подъезд дома может обрушиться.

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#смерть
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Подъезд на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв, может обрушиться
04 мая 2025, 21:46

Фото: iStock/ Ole Schwander

Подъезд на улице Генерала Тюленева в Москве, где произошел взрыв, может обрушиться, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Из-за взрыва в доме начался сильный пожар, тушение которого усложняется из-за обрушения конструкций между восьмым и девятым этажами. Спасатели продолжают эвакуировать людей из всех подъездов.

Сотрудники МЧС еще не могут подобраться к гражданам, которые оказались заблокированы после взрыва на девятом этаже дома. Жильцы кричат и просят о помощи.

Отмечалось, что Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств возгорания, а Следственный комитет проведет проверку.

Причиной пожара, предварительно, стал врыв газа. Сейчас на месте происшествия работают 60 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Спасатели задействовали подъёмные механизмы, чтобы добраться до последних этажей.

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#взрыв
#москва
#пожар
#спасатели
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