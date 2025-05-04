Открытое горение в многоэтажке на улице Генерала Тюленева потушено

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Открытое горение на улице Генерала Тюленева в Москве потушено, сообщило МЧС в Телеграм-канале.
Специалисты перекрыли подачу газа в многоэтажный дом, проинформировало агентство ТАСС. В настоящее время на место случившегося прибывает специальная техника для ликвидации последствий пожара. Спасатели разворачивают палатки неподалеку от горевшего дома.
По данным МЧС, пострадали пять человек, в том числе два несовершеннолетних.
Напомним, что в воскресенье примерно в 21:00 прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. По информации МЧС, огонь охватил 100 кв. метров, а площадь обрушения — 60 «квадратов». Специалисты обнаружили двух погибших.
По факту инцидента московский СК возбудил уголовное дело.
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К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева прибыл вертолет МЧС
Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева
По данным МЧС, пострадали пять человек, в том числе два несовершеннолетних.
Напомним, что в воскресенье примерно в 21:00 прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. По информации МЧС, огонь охватил 100 кв. метров, а площадь обрушения — 60 «квадратов». Специалисты обнаружили двух погибших.
По факту инцидента московский СК возбудил уголовное дело.
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Над сгоревшими квартирами в доме на улице Генерала Тюленева обрушилась крыша
К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева прибыл вертолет МЧС
Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева
Ольга Енгалычева