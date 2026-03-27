В Праге неизвестные забросали «коктейлями Молотова» Русский дом
26 марта неизвестные напали на Русский дом в Праге и забросали здание «коктейлями Молотова». Об этом ТАСС сообщил руководитель учреждения Игорь Гиренко.
По его словам, инцидент произошёл вечером. Злоумышленники бросили в здание культурного центра бутылки с зажигательной смесью. Из шести снарядов три не взорвались, причём, как уточнил Гиренко, не сдетонировали именно те бутылки, которые попали внутрь.
«Сложно представить, какими были бы последствия, если бы замысел этих нелюдей удался. Окна, в которые метили террористы, были окнами библиотеки», — уточнил он.Руководитель Русского дома добавил, что время для преступления выбрали неслучайно: на пятницу было запланировано заключительное мероприятие дней русской культуры.
Гиренко поблагодарил чешских полицейских и пожарных, которые прибыли на место в считаные минуты. Он выразил уверенность, что преступление не останется нераскрытым, а виновные понесут наказание.