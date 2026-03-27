В Праге неизвестные забросали «коктейлями Молотова» Русский дом

27 марта 2026, 10:31

Фото: Istock/Olena Bartienieva

26 марта неизвестные напали на Русский дом в Праге и забросали здание «коктейлями Молотова». Об этом ТАСС сообщил руководитель учреждения Игорь Гиренко.





По его словам, инцидент произошёл вечером. Злоумышленники бросили в здание культурного центра бутылки с зажигательной смесью. Из шести снарядов три не взорвались, причём, как уточнил Гиренко, не сдетонировали именно те бутылки, которые попали внутрь.

«Сложно представить, какими были бы последствия, если бы замысел этих нелюдей удался. Окна, в которые метили террористы, были окнами библиотеки», — уточнил он.