Гладков: в Белгороде во время атаки БПЛА пострадал 8-летний мальчик
В Белгороде из-за падения обломков вражеского БПЛА пострадал 8-летний мальчик. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом сбиты вражеские беспилотники. Пострадал ребенок. Обломки упали на территории Белгорода, пострадал 8-летний мальчик», — пишет глава региона в своем telegram-канале.
В больницу ребенка доставила его бабушка, которая находилась вместе с ним во время происшествия. Врачи диагностировали у мальчика минно-взрывную травму и баротравму. Сейчас его обследуют медики в детской областной клинической больнице.
Как оказалось, из-за атаки дронов произошло возгорание сухой травы на некоторых участках. Сотрудники МЧС уже потушили огонь.