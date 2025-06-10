Гладков: в Белгороде во время атаки БПЛА пострадал 8-летний мальчик

Фото: iStock/Iulianna Est

В Белгороде из-за падения обломков вражеского БПЛА пострадал 8-летний мальчик. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«Над Белгородским районом сбиты вражеские беспилотники. Пострадал ребенок. Обломки упали на территории Белгорода, пострадал 8-летний мальчик», — пишет глава региона в своем telegram-канале.

В больницу ребенка доставила его бабушка, которая находилась вместе с ним во время происшествия. Врачи диагностировали у мальчика минно-взрывную травму и баротравму. Сейчас его обследуют медики в детской областной клинической больнице.

Как оказалось, из-за атаки дронов произошло возгорание сухой травы на некоторых участках. Сотрудники МЧС уже потушили огонь.
Иван Мусатов

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