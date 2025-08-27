«Голову расплющило»: Стали известны шокирующие подробности ДТП в Подмосковье
В Подмосковье иномарка на бешеной скорости расплющила о столб двух человек
Стали известны подробности страшного ДТП со смертельным исходом в Подмосковье. По информации, полученной «МК», авария случилась около половины первого ночи на Ильинской улице и унесла жизнь двух человек.
Шестеро молодых людей в Toyota Land Cruiser 120 на скорости свыше 100 км/ч не вписались в поворот, вылетели на обочину, перевернулись пять раз и врезались в столб. Один из очевидцев, первым оказавшийся на месте происшествия, рассказал шокирующие подробности. Он увидел дым, искрящие провода и обломки, разбросанные по всей дороге.
«Голову одному из погибших прижало и раздробило, он же при столкновении вылетел в багажник, у второго погибшего голова была зажата между рулём и металлом», — рассказал свидетель ЧП.В результате аварии двое погибли, трое доставлены в больницу. Ещё один пострадавший отказался от госпитализации. По данным свидетелей, от некоторых из них пахло алкоголем. Назначена проверка.