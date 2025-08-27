«Голову расплющило»: Стали известны шокирующие подробности ДТП в Подмосковье

27 августа 2025, 17:41

В Подмосковье иномарка на бешеной скорости расплющила о столб двух человек

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Стали известны подробности страшного ДТП со смертельным исходом в Подмосковье. По информации, полученной «МК», авария случилась около половины первого ночи на Ильинской улице и унесла жизнь двух человек.





Шестеро молодых людей в Toyota Land Cruiser 120 на скорости свыше 100 км/ч не вписались в поворот, вылетели на обочину, перевернулись пять раз и врезались в столб. Один из очевидцев, первым оказавшийся на месте происшествия, рассказал шокирующие подробности. Он увидел дым, искрящие провода и обломки, разбросанные по всей дороге.

«Голову одному из погибших прижало и раздробило, он же при столкновении вылетел в багажник, у второго погибшего голова была зажата между рулём и металлом», — рассказал свидетель ЧП.