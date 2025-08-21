В Приамурье ребёнок упал в кастрюлю с кипятком

21 августа 2025, 11:15

В Приамурье возбудили уголовное дело после падения ребёнка в кастрюлю с кипятком

Фото: iStock/AgFang

В Амурской области возбуждено уголовное дело после серьёзного инцидента, в результате которого четырехлетний мальчик получил ожоги 69% поверхности тела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.