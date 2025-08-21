Достижения.рф

В Приамурье ребёнок упал в кастрюлю с кипятком

В Приамурье возбудили уголовное дело после падения ребёнка в кастрюлю с кипятком
Фото: iStock/AgFang

В Амурской области возбуждено уголовное дело после серьёзного инцидента, в результате которого четырехлетний мальчик получил ожоги 69% поверхности тела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.



Трагедия произошла 20 августа 2025 года в одном из домов Серышевского района. По данным следствия, мать ребёнка стирала бельё и кипятила воду в металлической кастрюле с помощью кипятильника. В какой-то момент мальчик упал в ёмкость с кипятком, получив ожоги, угрожающие жизни.

Прокуратура Амурской области организовала проверку по факту инцидента. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе условия проживания семьи и степень ответственности взрослых.

Следователи подчеркивают, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, связанного с причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ребёнок находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

Анастасия Чинкова

