В Приамурье ребёнок упал в кастрюлю с кипятком
В Амурской области возбуждено уголовное дело после серьёзного инцидента, в результате которого четырехлетний мальчик получил ожоги 69% поверхности тела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
Трагедия произошла 20 августа 2025 года в одном из домов Серышевского района. По данным следствия, мать ребёнка стирала бельё и кипятила воду в металлической кастрюле с помощью кипятильника. В какой-то момент мальчик упал в ёмкость с кипятком, получив ожоги, угрожающие жизни.
Прокуратура Амурской области организовала проверку по факту инцидента. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе условия проживания семьи и степень ответственности взрослых.
Следователи подчеркивают, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, связанного с причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ребёнок находится в больнице, за его жизнь борются врачи.
