Врачи не смогли определить инсульт у пассажирки поезда, приняв его за сон
Врачи не смогли определить инсульт у пассажирки поезда и приняли его за обычный сон. Об этом сообщает telegram-канал 112.
Инцидент случился в поезде из Волгограда в Москву. Пострадавшая ехала вместе с дочками. В какой-то момент ей стало плохо и она потеряла сознание. Пассажиры положили женщину на полку и попросили вызвать скорую.
Прибывшие медики не смогли определить случившийся у пострадавшей ишемический инсульт и приняли его за обычный сон. К тому же врачей торопили другие пассажиры, которые боялись вовремя не приехать в Москву. Сама женщина так и не пришла в себя до самой столицы.
Пострадавшую выносили из вагона на руках и сразу отправили в больницу. Там ей констатировали венозный инфаркт и обширное кровоизлияние в мозг. Сейчас женщина находится в коме и врачи опасаются давать прогнозы, так как потрачено слишком много времени.
