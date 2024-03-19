В Приамурье следователи возбудили дело из-за обрушения на руднике

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения на руднике в Амурской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Возбуждено дело по статье 216 («Нарушение требований безопасности при ведении работ») Уголовного кодекса РФ. В настоящее время следственная группа осматривает место инцидента, допрашивает ответственных за соблюдение правил безопасности свидетелей, а также изымает документы.
Обвал горных пород на руднике произошел вечером 18 марта. Изначально сообщалось, что под завалами горной породы на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Зейском муниципальном округе могут находиться 15 человек. Губернатор Василий Орлова заявил, что под землёй находится 13 рабочих. В Приамурье введен региональный режим чрезвычайной ситуации.
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«Проведение комплекса следственных действий осуществляется с учетом необходимости выполнения спасательными службами первоочередных задач по обнаружению и поднятию на поверхность пострадавших», — заявили в СКР.
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Алина Юрчак