В Приамурье в ДТП погиб один человек

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Столкновение автомобилей Cadillac Escalade и Mazda Demio произошло на связывающей города Благовещенск и Свободный в Амурской области трассе. Один человек погиб, четверых госпитализировали, сообщает в Telegram-канале территориального управления ГИБДД.
«Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня в Благовещенском муниципальном округе», – отмечается в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и следственно-оперативной группы Министерства внутренних дел (МВД).
Ранее в Саратовской области автомобиль с несовершеннолетними опрокинулся в кювет.
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