В приамурском селе при взрыве водонагревателя погиб человек

11 июля 2025, 16:12

Фото: Прокуратура Амурской области

Житель приамурского села Пригородное погиб при взрыве бытового водонагревателя. Как сообщают региональная прокуратура и Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, инцидент произошел в эту пятницу, 11 июля, в жилом доме по улице Центральная.