В приамурском селе при взрыве водонагревателя погиб человек
Житель приамурского села Пригородное погиб при взрыве бытового водонагревателя. Как сообщают региональная прокуратура и Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, инцидент произошел в эту пятницу, 11 июля, в жилом доме по улице Центральная.
Хлопок привел к повреждению помещения по всей площади, а также затронул девять соседних квартир. Пострадавшего с травмами доставили в больницу, где он впоследствии скончался. В целях безопасности были эвакуированы 38 жильцов.
В квартире, где произошел взрыв, проживали четыре человека. Молодая семья с ребенком не пострадала, ее осмотрели медики. Спасатели продолжают ликвидировать последствия ЧП. Прокуратура Белогорского района начала проверку по факту разгерметизации оборудования.
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