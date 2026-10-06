В Приангарье 81-летний дед отбился от медведя, напавшего на него во время рыбалки
В Иркутской области 81-летний мужчина выжил после нападения медведя и смог уйти от хищника на лодке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, инцидент произошёл в районе деревни Чинонга. Пожилой местный житель рыбачил в труднодоступной местности на реке Киренга. Когда он причалил к берегу и стал выгружать рыболовные снасти, медведь неожиданно набросился на мужчину. Тот сумел дать зверю отпор, снова забрался в лодку и отплыл.
Из-за атаки косолапого мужчина получил различные травмы тела и рук. По предварительной информации, сейчас его жизни ничего не угрожает. Сведения о случившемся в настоящий момент проверяют сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Качугский».
Полицейские напомнили, что сообщения об активности медведей поступают из разных районов Приангарья. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области призвали граждан ограничить любые походы в лес и и в первую очередь заботиться о собственной безопасности.
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