В Приангарье 81-летний дед отбился от медведя, напавшего на него во время рыбалки

06 октября 2026, 07:15

В Иркутской области пенсионер отбился от агрессивного медведя и спасся на лодке

Фото: iStock/JNevitt

В Иркутской области 81-летний мужчина выжил после нападения медведя и смог уйти от хищника на лодке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.