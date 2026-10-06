Легковушка переехала вышедшего на дорогу медведя и перевернулась в Томской области
В Томской области три человека получили травмы в результате ДТП с участием легкового автомобиля и медведя. Машина наехала на животное и перевернулась. Об этом сообщили в канале «УМВД России по Томской области» на платформе MAX.
Авария случилась вечером 5 октября на девятом километре трассы «Камаевка — Асино — Первомайское». За рулём Ford Mondeo находился 28-летний мужчина. Он не успел затормозить, когда медведь вдруг вышел на дорогу, и автомобиль столкнулся с косолапым.
После наезда на зверя Ford оказался в кювете и опрокинулся. Кроме водителя, в авто сидели 19-летняя девушка и 24-летний мужчина. Всех троих доставили в больницу — предварительно, у них диагностировали ушибы и порезы. Медведь от полученных травм погиб. Точные обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются.
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