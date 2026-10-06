Легковушка переехала вышедшего на дорогу медведя и перевернулась в Томской области

06 октября 2026, 07:00

В Томской области легковушка сбила медведя и перевернулась, три человека пострадали

Фото: iStock/geyzer

В Томской области три человека получили травмы в результате ДТП с участием легкового автомобиля и медведя. Машина наехала на животное и перевернулась. Об этом сообщили в канале «УМВД России по Томской области» на платформе MAX.