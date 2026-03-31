В Приангарье задержали подростка за жестокое избиение 11-летней девочки
Правоохранители задержали 17-летнюю девушку по делу об истязании 11-летней школьницы в Иркутской области. Об этом информирует ТАСС.
Следователи установили и допросили всех участников инцидента. Суд избрал для обвиняемой меру пресечения в виде запрета определённых действий.
По версии правоохранителей, 23 марта четверо подростков в возрасте от 12 до 17 лет пришли в гости к 11-летней девочке. Между детьми произошла ссора, в результате которой пострадавшей нанесли телесные повреждения. Мать ребёнка доставила дочь в больницу и обратилась в полицию.
В СК РФ также добавили, что принимают меры в отношении троих несовершеннолетних участников, которые не достигли возраста уголовной ответственности. Следователи инициируют вопрос о помещении этих подростков в центр временного содержания.
