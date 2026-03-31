Коллеги обвинили молодую учительницу в изнасиловала нескольких школьников
В США учительницу из штата Висконсин арестовали по подозрению в совращении и изнасиловании нескольких учеников. Эту информацию передает Us Weekly.
Согласно материалу, 22-летняя Надя Хорн преподавала в школе города О-Клэр, где она домогалась до более чем одного подростка. Девушку задержали 25 марта после того, как другие сотрудники учебного заведения сочли ее поведение достаточно подозрительным, чтобы обратиться в полицию.
В ходе расследования правоохранительные органы выявили многочисленных пострадавших. Подробности дела пока не разглашаются, однако подтверждено, что Хорн развращала несколько школьников одновременно. Администрация отстранила Хорн от работы до окончания проверки, и сейчас она находится в тюрьме города О-Клэр.
