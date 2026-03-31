Женщина прожила три месяца в доме с останками матери
В японском городе Фукусима 56-летняя женщина прожила три месяца в одном доме с останками своей матери. Об этом сообщает издание Japan Today.
Полиция начала расследование после заявления местной жительницы. Она обнаружила тело 89-летней Есиэ Оцуки на втором этаже жилища, где пенсионерка жила с дочерью.
Сотрудники правоохранительных органов подтвердили эту информацию и опросили 56-летнюю женщину. Та пояснила, что её мать скончалась в конце декабря. Дочь не смогла объяснить причину, по которой скрывала смерть родственницы. Останки отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты установят точную причину кончины пожилой женщины.
