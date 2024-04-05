Дрон-камикадзе ударил по воинской части в Приднестровье

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Дрон-камикадзе ударил по воинской части в Рыбницком районе Приднестровья, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство государственной безопасности республики.
В сообщении уточняется, что нанесены незначительные повреждения. Данная воинская часть расположена в 6 км от приднестровско-украинской границы.
Целью являлась радиолокационная станция, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.
17 марта дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Тирасполе. БПЛА ударил в борт вертолета, из-за чего машина полностью сгорела. Правоохранители ведут расследование случившегося.
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Алёна Самарева