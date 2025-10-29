В Санкт-Петербурге спасатели выловили тело мужчины из Невы возле Кунсткамеры
В ночь на 29 октября тело мужчины обнаружили в водах Невы в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Спасатели оперативно прибыли на место, когда с ними связались очевидцы. Специалисты подняли тело погибшего на сушу примерно через полчаса после вызова.
Заметившие мертвого мужчину люди считают, что он мог упасть в реку с Дворцового моста. Однако камеры наблюдения не зафиксировали подобного инцидента.
Эксперты склоняются к версии, что погибший мог свалиться в воду возле Кунсткамеры. Личность мужчины в настоящее время устанавливается.
