В Санкт-Петербурге спасатели выловили тело мужчины из Невы возле Кунсткамеры

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В ночь на 29 октября тело мужчины обнаружили в водах Невы в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.



Спасатели оперативно прибыли на место, когда с ними связались очевидцы. Специалисты подняли тело погибшего на сушу примерно через полчаса после вызова.

Заметившие мертвого мужчину люди считают, что он мог упасть в реку с Дворцового моста. Однако камеры наблюдения не зафиксировали подобного инцидента.

Эксперты склоняются к версии, что погибший мог свалиться в воду возле Кунсткамеры. Личность мужчины в настоящее время устанавливается.

Мария Моисеева

