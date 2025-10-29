Престарелый врач-нарцисс дважды изнасиловал мальчика с синдромом Дауна
The Mirror: В Бельгии пожилой врач дважды изнасиловал мальчика с синдромом Дауна
Престарелый врач дважды изнасиловал мальчика с синдромом Дауна в Бельгии. Суд приговорил извращенца к пяти годам тюрьмы, три из них мужчина будет отбывать дословно. Об этом пишет 28 октября газета The Mirror.
Отмечается, что преступления произошли в марте и мае 2021 года. Точный возраст ребенка в материале не указывается, однако он лично дал следователям показания об изнасилованиях.
Один из инцидентов случился, когда обвиняемый находился с ребенком в душе после тренировки. Второй случай пострадавший не смог подробно описать.
Дмитрий Тарасов раскритиковал за усталось Костенко, родившую ему четверых детей
Примечательно, что пожилой насильник дружил с отцом своей жертвы. Он также продолжал врачебную практику после выхода на пенсию. Известно, что к нему приходили новые пациенты.
Несмотря на отрицание вины врачом, суд учел показания ребенка, следы физического насилия на теле мальчика и заключение психолога, описавшего насильника как нарцисса. Избежать наказания обвиняемый не сумел.