Престарелый врач-нарцисс дважды изнасиловал мальчика с синдромом Дауна

29 октября 2025, 06:08

The Mirror: В Бельгии пожилой врач дважды изнасиловал мальчика с синдромом Дауна

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Престарелый врач дважды изнасиловал мальчика с синдромом Дауна в Бельгии. Суд приговорил извращенца к пяти годам тюрьмы, три из них мужчина будет отбывать дословно. Об этом пишет 28 октября газета The Mirror.





Отмечается, что преступления произошли в марте и мае 2021 года. Точный возраст ребенка в материале не указывается, однако он лично дал следователям показания об изнасилованиях.



Один из инцидентов случился, когда обвиняемый находился с ребенком в душе после тренировки. Второй случай пострадавший не смог подробно описать.



