В пригороде Махачкалы в результате взрыва АЗС ввели режим ЧМ

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В Карабдахкентском районе Дагестана объявлен режим чрезвычайного положения после взрыва на автозаправочной станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
По данным местной администрации района, режим чрезвычайного положения введен на манииципальном уровне. Он будет действовать с 23:00 по московскому времени 27 сентября до особого распоряжения.
Ранее сообщалось, что энергетики полностью восстановили электроснабжение после взрыва.
Авария на АЗС в Махачкале произошла вечером в пятницу, 27 сентября. По данным МЧС России, в результате аварии пострадал 21 человек. Десять человек, в том числе двое детей, погибли.
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Ранее сообщалось, что энергетики полностью восстановили электроснабжение после взрыва.
Авария на АЗС в Махачкале произошла вечером в пятницу, 27 сентября. По данным МЧС России, в результате аварии пострадал 21 человек. Десять человек, в том числе двое детей, погибли.
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Александр Климов