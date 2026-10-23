В пригороде Парижа произошла стрельба
В коммуне Трапп (департамент Ивелин) к юго-западу от Парижа мужчина открыл огонь из автомобиля. В результате один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает Le Figaro.
Стрелявшего задержали в коммуне Куаньер того же департамента. Национальная антитеррористическая прокуратура сообщила, что взяла ситуацию под наблюдение.
Инцидент произошел на фоне масштабных беспорядков во Франции. Протесты начались в конце сентября с демонстраций старшеклассников из-за проблем в сфере образования и постепенно охватили всю страну. Позднее демонстранты стали выступать против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения.
18 октября президент Эмманюэль Макрон выступил с экстренным обращением, в котором потребовал от правительства принять меры, чтобы протесты впредь не повторялись. Политик пообещал наказать виновных в погромах и поддержать пострадавший бизнес. Оппоненты Макрона назвали его выступление «плачевным» и возложили на президента ответственность за социальное недовольство.
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