В пригороде Парижа произошла стрельба

23 октября 2026, 14:02

В пригороде Парижа мужчина начал стрелять из машины, один человек погиб

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

В коммуне Трапп (департамент Ивелин) к юго-западу от Парижа мужчина открыл огонь из автомобиля. В результате один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает Le Figaro.