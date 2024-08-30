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Среди погибших из-за атак со стороны боевиков ВСУ в приграничных регионах есть беременные женщины и дети, передает ТАСС, со ссылкой на руководителя комиссии «Единой России» по поддержке семьи вице-спикера ГД Анну Кузнецову.
Боевики ВСУ напали на приграничье Курской области с утра 6 августа. Противник получил отпор от бойцов Росгвардии, ВС РФ и пограничников. Как признал главком ВСУ Александр Сырский, нападение преследовало цель отвлечь бойцов ВС РФ с территорий Донбасса, однако планы украинских неонацистов провалились.
Международное сообщество отметило, что Киев своими действиями способствует усилению напряженности. Глава киевского режима Владимир Зеленский при этом заявляет о возможности переговоров, но ничего не делает для начала мирного диалога.
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Никита Кротов