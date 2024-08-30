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В приграничных регионах РФ погибли беременные женщины и дети из-за атак ВСУ

30 августа 2024, 17:34
Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Среди погибших из-за атак со стороны боевиков ВСУ в приграничных регионах есть беременные женщины и дети, передает ТАСС, со ссылкой на руководителя комиссии «Единой России» по поддержке семьи вице-спикера ГД Анну Кузнецову.


Боевики ВСУ напали на приграничье Курской области с утра 6 августа. Противник получил отпор от бойцов Росгвардии, ВС РФ и пограничников. Как признал главком ВСУ Александр Сырский, нападение преследовало цель отвлечь бойцов ВС РФ с территорий Донбасса, однако планы украинских неонацистов провалились.

Международное сообщество отметило, что Киев своими действиями способствует усилению напряженности. Глава киевского режима Владимир Зеленский при этом заявляет о возможности переговоров, но ничего не делает для начала мирного диалога.

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#новости
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
Елена Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
30 августа 2024, 16:40

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Блогер и основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов. Об этом информирует РИА Новости.
По ее словам, она не следила за налогами из-за того, что была в декрете, а всеми бухгалтерскими делами занималась команда блогера. Блиновская отметила, что в этот период она занималась ребенком, психологией и саморазвитием.

По части отмывания денег «королева марафонов» вину не признаёт.

Согласно информации следствия, блогер при пособничестве своего супруга Алексея уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Из этой суммы супруги Блиновские незаконно легализовали 716 миллионов рублей.

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#банкротство
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В Одессе сотрудники военкомата и полицейские подрались с призывниками
30 августа 2024, 15:14

Фото: istock/Multipedia

В Одессе сотрудники одного из районных военкоматов и полицейские подрались с мужчинами мобилизационного возраста, которые отказались показать документы во время проверки. Об этом информирует пресс-служба Одесского ТЦК, пишет РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел в Пересыпском районе Одессы. Сотрудники военкомата обратилась в группу гражданских лиц с законным требованием предоставить военно-учетные документы, однако мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, проявили агрессию из-за отсутствия у них документов и выразили намерение применить физическую силу против военнослужащих.

Сотрудники территориального центра комплектования рассказали, что полицейским и военным пришлось сопротивляться. Позже на место происшествия был вызван дополнительный наряд полиции. Все детали конфликта уточняются.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

Украинские мобилизованные на Красноармейском направлении бегут при первом взрыве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Один насиловал, двое смотрели: Полицейский надругался над наркоманкой, подробности
30 августа 2024, 14:57

Фото: istock / blinow61

В Астраханской области сотрудник полиции изнасиловал женщину на глазах у своих коллег. В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело. В материале «Радио 1» расскажем подробности этого инцидента.

Изнасилование вместо наркотиков

Все произошло недалеко от населенного пункта Садовый Приволжского района Астраханской области.

По версии следствия, 43-летняя женщина пришла туда для поиска закладки. На месте свертка не оказалось, однако в кустах россиянку поджидали трое силовиков.

Кроме женщины, полицейские задержали и водителя, который, с первого взгляда, тоже мог быть причастен к поиску запрещенных веществ. Однако мужчина был не при чём и его отпустили. А вот с женщиной сотрудники начали разбираться.
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Ударил и изнасиловал

Поняв, что состава преступления как такового нет, один из сотрудников полиции – 25-летний россиянин – ударил женщину по голове и совершил действия сексуального характера. В это время двое его коллег стояли неподалёку, но даже не попытались предотвратить преступление.

По информации aif.ru, после изнасилования правоохранители сказали пострадавшей, что она может уезжать.
Фото: istock / Biserka Stojanovic

После этого «страж порядка» оставил жертву в кустах, и они вместе с товарищами удалились. Пострадавшая самостоятельно доехала до дома на такси, а утром пошла в отделение полиции.

Работает в органах недавно

Полицейского задержали и заключили под стражу.
«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении двух коллег подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — рассказал astrakhan.aif.ru старший помощник руководителя следственного управления СКР по Астраханской области Андрей Хегай.
По данным издания, изнасиловавший астраханку сотрудник работает в органах недавно. Сейчас он задержан, в скором времени будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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МЧС России: ВСУ беспорядочно бьют по мирным жителям приграничья Курской области
30 августа 2024, 14:55

Фото: iStock/DmyTo

Боевики ВСУ наносят беспорядочные удары по мирным жителям приграничных районов Курской области. Об этом сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров на пресс-брифинге. По его словам, основное количество атак проводят с помощью беспилотников.
«ВСУ продолжают нанесение беспорядочных ударов по мирным жителям Курской области. Для минимизации последствий этих атак пиротехники МЧС России ежедневно осуществляют обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, запущенных ВСУ по населенным пунктам», — пояснил Шаров.
Он также добавил, что за минувшие сутки спасатели МЧС обезвредили шесть снарядов в двух селах, среди которых была даже авиабомба, упавшая на крышу частного дома. Также он рассказал об обнаружении противотанковой мины со взрывателем и трех выстрелов от гранатомета.
«Все боеприпасы были сброшены с беспилотников по жилым домам и легковым автомобилям мирных жителей», — отметил начальник.
По его данным, всего за время работы в Курской области спасатели уничтожили 300 взрывоопасных предметов, очистив от них 21 гектар земли.

Ранее сообщалось, что в Курской области семья из трех человек погибла при атаке ВСУ по частично разрушенному мосту через реку Сейм. Отец, мать и дочь пытались уехать с приграничной территории через переправу у села Карыж, однако одна из ракет ударила прямо по их машине, говорилось в сообщении.

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#спасатели
#мчс
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#расстрел
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На немецком заводе Diehl Defence произошел взрыв — Bild
30 августа 2024, 14:49

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Взрыв на немецком оборонном предприятии компании Diehl Defence произошел в пятницу, 30 августа, сообщает издание Bild.
По данным журналистов, два человека ранены, на месте работают оперативные службы. По версии следователей, случилась производственная авария. Известно, что повреждения также получило здание. Сейчас пожарная служба не может пробраться внутрь, чтобы ликвидировать пожар.

Машиностроительный концерн Diehl, куда входит Diehl Defence занимается производством поставляемых Украине зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, боеприпасов, систем связи и обнаружения. В мае на одном из предприятий концерна случился пожар.

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#мир
#германия
#завод
#взрыв
#новости
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В Москве юная сотрудница «Озон» продавала наркотики прямо в пункте выдачи
30 августа 2024, 14:32

Фото: istockphoto/Anastasiia Burlakova

В Москве 15-летняя (!) сотрудница пункта выдачи заказов компании «Озон» придумала оригинальный способ устроить себе солидную прибавку к зарплате. Она реализовывала запрещённые вещества прямо на рабочем месте.
Студентка-первокурсница московского кинологического колледжа имени Скрябина на лето устроилась в пункт выдачи заказов «Озон» на Варшавском шоссе, сообщает телеграм-канал Mash. Кроме основной деятельности по выдаче заказов, на рабочем месте она фасовала наркотики, а затем передавала их курьеру.

Вычислили юную леди с помощью камер видеонаблюдения. Полицейские задержали её на рабочем месте во время передачи очередной партии товара. В ходе обыска были обнаружены и изъяты 40 полиэтиленовых пакетиков с неизвестным веществом и электронные весы. Всё это отправлено на экспертизу.

В пресс-службе «Озона» рассказали, что пункт выдачи заказов временно закрыт до выяснения всех обстоятельств. В компании также подчеркнули, что запрещённые вещества не продавались через витрину и не проходили через систему логистики.

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#наркотики
#лето
#шоссе
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#полицейские
#москва
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Падчерицу Аршавина избили в торговом центре в Петербурге
30 августа 2024, 14:02

Фото: istockphoto/Dzurag

Дочь модели Алисы Казьминой, которая была замужем за известным футболистом Андреем Аршавиным, подверглась избиению в ТЦ «Морской» в Санкт-Петербурге. 61-летний мужчина хватал 13-летнюю школьницу за шею и пинал ногами.
Девочка была в ТЦ вместе с двумя подругами, сообщает телеграм-канал SHOT. Они бегали по залу и вели себя довольно шумно, что сильно не понравилось одному из посетителей. Он решил жёстко «воспитать» падчерицу футболиста. Мужчина схватил девочку за руку и поволок к выходу из зала, где начал её бить, в том числе ногами.

Позже его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин состояли в браке с сентября 2016 года по октябрь 2017 года. У пары есть общая дочь Есения, которой сейчас семь лет.

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#санкт-петербург
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Против экс-футболиста «Локомотива» Алиева открыли дело о призывах к терроризму
30 августа 2024, 13:50

Фото: Фотобанк Московской области

Уголовное дело по подозрению в призывах к терроризму возбудили на бывшего игрока московского «Локомотива» Александра Алиева, информирует Следком.
«…Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)» — сказано в сообщении.

По информации следователей, Алиев разместил видеозапись, где призывал украинских неонацистов совершать теракты под Курском. Футболиста объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что заслуженного тренера по хоккею Григория Савельева ударили табуреткой в больнице Екатеринбурга. Мужчина сейчас в коме, полиция проводит проверку по факту происшествия.

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#россия
#следственный комитет
#уголовное дело
#терроризм
#футбол
#новости
#теракт
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Заслуженного тренера по хоккею Савельева ударил пациент в больнице Екатеринбурга
30 августа 2024, 12:52

Фото: istockphoto/peterscode

Заслуженного тренера по хоккею 79-летнего Григория Савельева ударил сосед по палате в больнице Екатеринбурга, информирует Ural Mash. Уточняется, что Савельев болен сахарным диабетом, а накануне ему ампутировали пальцы на ногах. Мужчина не спал, поэтому ходил по палате.
Это не понравилось одному 85-летнему пациенту, и он ударил Савельева табуретом. Теперь Савельев находится в коме, а полицейские ведут проверку.

Ранее сообщалось, что начальница миграционного отдела в Карачаево-Черкессии Ольга Батчаева подозревается в «сливе» персональных данных, взяточничестве и превышении служебных полномочий.

Кроме того, в подмосковном Пушкино к ответственности привлекли 120 нелегалов в ходе проверки.

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