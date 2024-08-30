Командующий ВВС Украины пригрозил судом Безуглой

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Судом за высказывания о крушении истребителя F-16 пригрозил нардепу украинского парламента Марьяне Безуглой командующий украинских ВВС Николай Олещук.
«Я обращаюсь к народному депутату [Безуглой - Прим.ред], которая давно продала свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!» — сказано в его посте в Telegram-канале.
Олещук уверен, нардеп «вылила грязь» на него и украинские ВВС. Ранее Безуглая заявляла, что истребитель F-16 был сбит союзническим огнем из ЗРК Patriot. В результате инцидента погиб один из пилотов Украины.
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Никита Кротов