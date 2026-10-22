Во Владимирской области опрокинулся школьный автобус: подробности ДТП

22 октября 2026, 11:09

В Петушинском районе Владимирской области опрокинулся школьный автобус с детьми

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

Во Владимирской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, организовали проверку по факту происшествия, случившегося утром.