Во Владимирской области опрокинулся школьный автобус: подробности ДТП
Во Владимирской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, организовали проверку по факту происшествия, случившегося утром.
Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, при прохождении поворота на автодороге между населенными пунктами водитель не справился с управлением, и автобус съехал на обочину, после чего частично опрокинулся. В момент аварии в салоне находились двое учащихся и педагог. За медицинской помощью они не обращались — детей и учителя доставили в лицей другим транспортом.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура оценит все обстоятельства произошедшего, в том числе соблюдение требований законодательства при организации дорожного движения на указанном участке, а также правил перевозки детей школьными автобусами. В свою очередь, в региональном УМВД уточнили, что в момент происшествия в автобусе находились четыре человека, включая двоих несовершеннолетних. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее появились подробности смертельного ДТП на российской трассе. Авария произошла с участием минивэна.
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