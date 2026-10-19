В Прикамье охранник «заминировал» ТЦ после увольнения

19 октября 2026, 20:55

В Перми бывший охранник отомстил за увольнение и сообщил про готовящийся взрыв

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

В Перми 19-летнего молодого человека оштрафовали за ложное сообщение о минировании торгового центра. Об этом сообщает Индустриальный районный суд города.