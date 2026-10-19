В Прикамье охранник «заминировал» ТЦ после увольнения
В Перми 19-летнего молодого человека оштрафовали за ложное сообщение о минировании торгового центра. Об этом сообщает Индустриальный районный суд города.
По данным следствия, юноша устроился работать охранником в ТЦ, однако вскоре его уволили. Недовольный бывший сотрудник решил парализовать работу комплекса: он позвонил в экстренные службы и заявил, что здание якобы заминировано. На место прибыли профильные службы, но при проверке ничего не обнаружили.
Позже выяснилось, что после звонка пермяк смыл SIM-карту в унитаз, однако его всё равно вычислили и задержали. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о ложном сообщении об акте терроризма. В ходе разбирательств он признал вину.
Суд обязал юношу выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, он возместит ущерб станции скорой медицинской помощи и полиции. Приговор пока не вступил в законную силу.
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