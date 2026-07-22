В Прикамье пятилетний ребёнок прошёл пешком через весь город в поисках отца
В Прикамье пятилетний ребёнок ушёл из дома и потерялся, пока его отец ходил в магазин. Информацию предоставило УМВД по Пермскому краю.
Случай произошёл в Кудымкаре. Продавец уличного ларька заметила испуганного мальчика, который находился один, и вызвала полицию. Ближайший экипаж ППС оперативно прибыл на место.
Правоохранители успокоили ребёнка и отвезли его в отдел внутренних дел. Сотрудники по делам несовершеннолетних быстро установили личность малыша и дозвонились до его отца. Мужчина пояснил, что утром оставил спящего сына под присмотром старшего брата и отлучился в магазин на короткое время.
Ребёнок проснулся, отправился искать отца, прошёл большое расстояние и добрался до центра города, где в итоге заблудился. После выяснения всех деталей полицейские вернули мальчика отцу.
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