Жил в доме погибшей и проходил у неё лечение: появились подробности дела об убийстве главврача в Москве

10 ноября 2026, 11:59

В Москве задержали подозреваемого в убийстве главврача частной клиники

Фото: Istock / YakobchukOlena

В Москве задержали подозреваемого в убийстве главного врача частной столичной клиники Марины Каган. По данным SHOT, им оказался 30-летний гражданин Германии. Информацию о задержании подтвердили в столичном Следственном комитете.