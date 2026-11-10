Жил в доме погибшей и проходил у неё лечение: появились подробности дела об убийстве главврача в Москве
В Москве задержали подозреваемого в убийстве главного врача частной столичной клиники Марины Каган. По данным SHOT, им оказался 30-летний гражданин Германии. Информацию о задержании подтвердили в столичном Следственном комитете.
Погибшая могла познакомиться с мужчиной несколько лет назад во время пребывания в Германии. В 2024 году Марина Каган стала членом Европейской академии медицинских наук, расположенной в Ганновере. Предположительно, именно там она могла встретить человека по имени Даниэль.
Позднее немец стал приятелем сына погибшей, Александра, и прилетел в Москву. В последние месяцы он проживал в частном доме Марины Каган и регулярно получал от неё медицинскую помощь.
Теперь мужчина задержан. Как сообщили в столичном СК, в ближайшее время его доставят для проведения необходимых следственных действий. Обстоятельства преступления и мотив подозреваемого устанавливаются.
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