На Камчатке спасатели выручили молодых туристов, застрявших на Никольской сопке
В центре Петропавловска-Камчатского спасатели выручили двух туристов, застрявших на крутом склоне Никольской сопки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Вечером 29 июля в службу спасения поступил вызов о том, что два парня не могут спуститься со склона самостоятельно. Дежурная смена поисково-спасательного отряда быстро прибыла на место, обнаружила «скалолазов» и с помощью альпинистского снаряжения подняла их на вершину. После операции специалисты провели с молодыми людьми профилактическую беседу.
Спасатели предупреждают: Никольская сопка кажется лёгкой для подъёма, но ближе к вершине склон во многом состоит из сыпучих камней. Более того, там есть непроходимые участки, поэтому не стоит недооценивать опасность при попытке залезть наверх.
Ранее «Радио 1» передавало, что в селе Ромашково нашли тело 39-летней женщины, пропавшей почти две недели назад — обнаружить останки помогла её собака. По факту случившегося возбудили уголовное дело. В рамках расследования уже провели допросы и назначили необходимые экспертизы. Подробности читайте в нашем материале.
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