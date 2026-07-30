На Камчатке спасатели выручили молодых туристов, застрявших на Никольской сопке

30 июля 2026, 01:31

Фото: канал в MAX «ГУ МЧС России по Камчатскому краю»/@id4101120929_gos

В центре Петропавловска-Камчатского спасатели выручили двух туристов, застрявших на крутом склоне Никольской сопки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.