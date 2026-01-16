В Приморье девушка вылетела на встречку и врезалась в пассажирский автобус
В Приморье произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На Находкинском проспекте девушка за рулем Toyota Vitz вылетела на встречную полосу и столкнулась с пассажирским автобусом. Об этом пишет Telegram-канал «360 ЧП».
Удар оказался настолько сильным, что легковой автомобиль разорвало. По информации прокуратуры Приморского края, водитель не справилась с управлением. В результате аварии пострадали девушка и один из пассажиров автобуса. Оба получили травмы и их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют причины случившегося и проводят проверку. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге, чтобы избежать подобных трагедий.
Читайте также: