В Приморье девушка вылетела на встречку и врезалась в пассажирский автобус

16 января 2026, 09:31

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Приморье произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На Находкинском проспекте девушка за рулем Toyota Vitz вылетела на встречную полосу и столкнулась с пассажирским автобусом. Об этом пишет Telegram-канал «‎360 ЧП».