На Урале майнеров заподозрили в причинении ущерба энергокомпании на 16 млн руб
В Свердловской области задержали троих подозреваемых в организации незаконного подключения оборудования для майнинга криптовалюты. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
Они обманом подключили свои устройства к электросетям в Нижнем Тагиле и Кушве.
По информации МВД, ущерб энергетической компании превысил 16 миллионов рублей. В ходе обысков нашли более десяти тысяч единиц майнингового оборудования. Следственные органы возбудили уголовные дела о причинении имущественного ущерба. Подозреваемых отправили под домашний арест.
Ранее стало известно, что в ДНР разыскивается подросток, сбежавший две недели назад из детского дома «Росток» в Амвросиевском районе.
Читайте также: