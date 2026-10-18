В Ленинградской области обломки БПЛА рухнули на два жилых дома

18 октября 2026, 05:31

В Ленинградской области обломки БПЛА упали на жилое здание и многоквартирный дом

Фото: iStock/Naypong

В Ленинградской области обломки беспилотника упали на многоквартирный дом во Всеволожске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.