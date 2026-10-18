В Ленинградской области обломки БПЛА рухнули на два жилых дома
В Ленинградской области обломки беспилотника упали на многоквартирный дом во Всеволожске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Он уточнил, что падение фрагментов БПЛА также зафиксировали в районе Кировска — они попали на частный дом. Кроме того, обломки некоторых дронов задели линии электропередач. Из-за этого на территории в настоящий момент происходят короткие перебои с электричеством.
На местах всех инцидентов сейчас работают экстренные службы. По словам Дрозденко, отражение масштабной атаки БПЛА продолжается. К настоящему моменту над Ленинградской областью сбили 95 беспилотников.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь на 18 октября силы противовоздушной обороны РФ сбили 76 беспилотников, летевших на Москву. Подробности читайте здесь.
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