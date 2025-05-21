Сбежавшие в Химках заключенные на самом деле не скрывались, а ждали автобус

Фото: iStock/ Andrey Mikhaylov
Сегодня в инфополе появились сообщения о том, что в подмосковных Химках двое заключенных сбежали из автобуса во время перевозки.
Отмечалось, что сбежавшие заключенные: 29-летний Григорьев Никита Владимирович и 41-летний Шкарин Андрей Юрьевич. Григорьев — уроженец города Благое (Тверская область), его осудили за мошенничество (158 статья УК РФ), наркотики (228 УК РФ) и ограбление (161 УК РФ). Шкарин же родился в Твери. Мужчина отбывал срок в колонии за грабеж, мошенничество и убийство (105 УК РФ).
Сообщалось, что автобус следовал из Твери в Москву. Во время остановки заключенным разрешили выйти покурить, двум из них из них удалось сбежать.
Оказалось, что мужчины не сбегали. По предположениям, во время остановки автобуса Григорьев и Шкарин ушли в магазин, а транспортное средство уехало без них, проинформировал Телеграм-канал Mash.
Потом сопровождающие обнаружили исчезновение двух заключенных и решили, что Григорьев и Шкарин сбежали — и доложили о ЧП. Выяснилось, что все это время мужчины ждали транспортное средство на месте остановки.
Читайте также:
Москвич, метнувший нож в машину с ребёнком, убедил суд в своей правоте
Бывшего советника Януковича Портнова застрелили недалеко от Мадрида
Джип Гарика Харламова за 16 миллионов облили кефиром в Москве
Сообщалось, что автобус следовал из Твери в Москву. Во время остановки заключенным разрешили выйти покурить, двум из них из них удалось сбежать.
Оказалось, что мужчины не сбегали. По предположениям, во время остановки автобуса Григорьев и Шкарин ушли в магазин, а транспортное средство уехало без них, проинформировал Телеграм-канал Mash.
Потом сопровождающие обнаружили исчезновение двух заключенных и решили, что Григорьев и Шкарин сбежали — и доложили о ЧП. Выяснилось, что все это время мужчины ждали транспортное средство на месте остановки.
Читайте также:
Москвич, метнувший нож в машину с ребёнком, убедил суд в своей правоте
Бывшего советника Януковича Портнова застрелили недалеко от Мадрида
Джип Гарика Харламова за 16 миллионов облили кефиром в Москве
Ольга Енгалычева