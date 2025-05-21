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Сбежавшие в Химках заключенные на самом деле не скрывались, а ждали автобус

Фото: iStock/ Andrey Mikhaylov

Фото: iStock/ Andrey Mikhaylov

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Сегодня в инфополе появились сообщения о том, что в подмосковных Химках двое заключенных сбежали из автобуса во время перевозки.
Отмечалось, что сбежавшие заключенные: 29-летний Григорьев Никита Владимирович и 41-летний Шкарин Андрей Юрьевич. Григорьев — уроженец города Благое (Тверская область), его осудили за мошенничество (158 статья УК РФ), наркотики (228 УК РФ) и ограбление (161 УК РФ). Шкарин же родился в Твери. Мужчина отбывал срок в колонии за грабеж, мошенничество и убийство (105 УК РФ).

Сообщалось, что автобус следовал из Твери в Москву. Во время остановки заключенным разрешили выйти покурить, двум из них из них удалось сбежать.

Оказалось, что мужчины не сбегали. По предположениям, во время остановки автобуса Григорьев и Шкарин ушли в магазин, а транспортное средство уехало без них, проинформировал Телеграм-канал Mash.

Потом сопровождающие обнаружили исчезновение двух заключенных и решили, что Григорьев и Шкарин сбежали — и доложили о ЧП. Выяснилось, что все это время мужчины ждали транспортное средство на месте остановки.

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«Работала» с чеченцами и убила родного отца: в эфире шоу «Малахов» первое интервью из тюрьмы внучки экс-мэра Самары Тархова
21 мая 2025, 14:19

Екатерина Бельская с бабушкой и дедушкой (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Новый поворот в резонансном деле об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Личности сообщников Екатерины Бельской наконец установлены, и в настоящее время они находятся в международном розыске. В интервью программе «Малахов» внучка экс-мэра заявила, что на преступление её подтолкнули посторонние лица, сыгравшие важную роль в её жизни. Подробности – в материале «Радио 1».

Сообщники Екатерины Тарховой

У Екатерины было два сообщника. Встреча с ними произошла в тусовочном баре Тбилиси. Там она познакомилась с мужчиной и женщиной. Катя всегда выглядела хорошо, было видно, что она из обеспеченной семьи. Эти люди решили получить от нее деньги, предполагают гости студии. В Следственном комитете сообщили, что обоим фигурантам – Светлана Метревели и ее 25-летнему племяннику Дмитрию предъявлено заочное объявление. В настоящее время они объявлены в международный розыск.

Исповедь Екатерины Тарховой


Екатерина Бельская (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Подозреваемая в убийстве родных бабушки и дедушки впервые решила рассказать правду о своих пособниках.

«Я знала этих людей на протяжении пяти лет, мой сын играл с их детьми, ночевал с ними. Нельзя было представить, что, ища защиту от своей семьи я наткнусь на убийц. Знаний в криминалистике у меня никогда не было. С бабушкой, когда я разговаривала, ей казалось, что все мои крики души должны быть адресованы психологу. Моя мама очень хороший человек. Мою мать, как и меня, в один момент угробила жизнь. У меня нет больше родных и близких кроме мамы и сына», – заявила Бельская.

Скелеты в шкафу Светланы Метревели

Оказалось, что находящаяся в розыске Светлана родом из Самары. Росла она в семье авторитетных грузин. В 90-е годы она работала с чеченцами и была задействована во многих мошеннических схемах и «неоднократно» кидала своих партнеров.

Убийство родного отца

Светлана и Дмитрий Метревели (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Сосед Метревели рассказал журналистам, что Светлана была причастна к убийству отца.

«Она сто процентов замешана в убийстве Тархова. Такая натура у нее. Племянник ее вроде торговал наркотиками, но это слухи», – сообщил Сергей Кишенцов.

Он также добавил, что более 35 лет назад Светлана была соучастницей убийства родного отца. Тело мужчины всю зиму семья хранила на балконе, после чего избавилась от него, выбросив в реку. Призналась в убийстве тогда ее мать и Светлана говорила, что помогала вытащить труп. Один год лишения свободы она получила за укрывательство.

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Племянник Светланы является студентом третьего курса медицинского университета. Эксперты студии уверены, именно познания в этой области помогли ему совершить чудовищное преступление вместе с Екатериной. Консьержка дома, где девушка снимала квартиру, Валентина рассказала о Дмитрии.

«Никогда не разговаривал, но приятный, высокий. Он ночевал здесь. У них отношения были как братские, он не проявлял к ней ничего. Выходил и приходил он один, без нее».
Бывшая свекровь Екатерины и вовсе не может поверить в причастность девушки к убийству.

«Я не услышала ни одного сожаления об их смерти. Мне жалко Екатерину, что так сложилась ее судьба, она неплохой человек и могла бы устроить свою жизнь достойнее», – заявила она.
Екатерина Бельская с семьей (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Шокирующая версия убийства от матери Тарховой

Людмила Тархова написала письмо в программу «Малахов», в котором рассказала о колдовстве, которое могло повлиять на поступок дочери.

«За последние годы дочь отравила душу мне и моим родителям. Куда мы только не обращались, в ПДН, полицию. Она считала, что ее брак не сложился из-за меня и денег. Наша жизнь превратилась в ад. В вещах, которые дочь привезла из Израиля, мы нашли чемоданы с тремя свадебными платьями. В подолах платьев были зашиты кости, кусочки кожи, нитки, иголки. На лицо был факт колдовства. Дочь сняла крест, перестала посещать церкви. Накануне всех церковных праздников она словно сходила с ума. И зверское убийство моих родителей произошло в Рождественский пост», – заявила женщина.
Сама же Екатерина о магическом воздействии ничего не говорит и всю вину пытается переложить на сообщников.

«Я прошу людей не судить меня строго, я попала в ужасную беду при грамотном влиянии отличных манипуляторов. Люди знали, что у меня сложные отношения с семьей и они сыграли на моих внутренних обидах. Они очень хорошо знали, что я ждала, что мы рано или поздно восстановим отношения с мамой, дедушкой и бабушкой».

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Москвич, метнувший нож в машину с ребёнком, убедил суд в своей правоте
Верховный суд РФ сократил срок москвичу , метнувшему нож в авто с ребёнком
21 мая 2025, 13:57

Фото: iStock/LeManna

Верховный суд России смягчил наказание москвичу, который метнул нож в проехавший мимо него автомобиль с ребёнком. Об этом сообщает «МК».
Мужчину осудили на два года принудительных работ за умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений. Однако после рассмотрения его жалобы на приговор, судом было принято решение о сокращении срока до 10 месяцев, которые осуждённый уже отбыл.

В материалах уголовного дела указано, что инцидент произошёл в ноябре 2023 года в столичном районе Жулебино. По одному из дворов промчался автомобиль Audi и облил из лужи пешехода в светлых брюках. 25-летний москвич, рассердившись, бросил в машину туристический нож, который пробил заднее стекло автомобиля и воткнулся в рюкзак, лежащий прямо за головой мальчика – сына лихача. В результате, молодой человек был задержан, никто не пострадал.

В Верховном суде москвич убедил судей в своей правоте, объяснив, что совершил преступление по веской причине, а не из хулиганских побуждений.

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#инцидент
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В Химках двое заключенных сбежали из автобуса во время перевозки
21 мая 2025, 13:12

Фото: iStock/ Serhii Ivashchuk

В подмосковных Химках двое заключенных сбежали из автобуса во время перевозки, сообщил Телеграм-канал Mash.
Очевидцы отметили, что автобус следовал из Твери в столицу. Во время остановки мужчинам разрешили выйти покурить, двум из них из них удалось сбежать.

Уточнялось, что сбежавшие заключенные: 29-летний Григорьев Никита Владимирович и 41-летний Шкарин Андрей Юрьевич.

Григорьев — уроженец города Благое (Тверская область), его осудили за мошенничество (158 статья УК РФ), наркотики (228 УК РФ) и ограбление (161 УК РФ).

Шкарин родился в Твери. Мужчина отбывал срок в колонии за грабеж, мошенничество и убийство (105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что джип Гарика Харламова за 16 миллионов рублей облили кефиром из-за неправильной парковки в Москве. Видео молниеносно распространилось в сети.



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Бывшего советника Януковича Портнова застрелили недалеко от Мадрида
21 мая 2025, 12:37

Виктор Янукович (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили недалеко от Мадрида. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.
По данным источника, 52-летний Портов получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно – в голову. Убийство произошло в населённом пункте Посуэло-де-Аларкон около входа в местную школу, куда он привёз своих детей.

После произошедшего стрелок скрылся с места преступления. В настоящее время его разыскивают сотрудники полиции.

Напомним, что Андрей Портнов был советником бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, после чего занимал пост замглавы администрации президента.

​Портнова ранее внесли в чёрный список Евросоюза за якобы растрату госсредств. Также он был одним из идеологов законов, которые были приняты для подавления демонстраций Евромайдана в 2014 году.

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Джип Гарика Харламова за 16 миллионов облили кефиром в Москве
21 мая 2025, 12:18

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Джип Гарика Харламова за 16 миллионов рублей облили кефиром из-за неправильной парковки в Москве. Видео молниеносно распространилось в сети.
По данным телеграм-канала 112, комик оставил автомобиль на разметке для спецтранспорта на территории ЖК «Рассказово». Тогда и материализовался неизвестный с бутылкой кефира. Звезда «Comedy Club» пока никак не прокомментировал этот инцидент.



К слову, подобные происшествия в жилом комплексе – не редкость. Анонимный мститель регулярно обливает автомобили нарушителей кисломолочными продуктами. Местные жители отмечают его «нулевую терпимость» к неправильной парковке.

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