В Сургуте организатора турнира по ММА оштрафовали за массовую драку зрителей

В небольшой деревне Нижегородской области 14-летний подросток изнасиловал первоклассника на глазах у друзей, которые снимали это на видео и позже выложили шокирующие кадры в социальные сети. Пострадавший сейчас в тяжелом психоэмоциональном состоянии и его родители не позволяют ему ходить в школу. Подробнее о происшествии расскажет «Радио 1».