В Сургуте организатора турнира по ММА оштрафовали за массовую драку зрителей

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Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА), который проходил в торговом центре «Вершина Югры» в Сургуте, произошла массовая драка среди зрителей. Сургутский городской суд оштрафовал организатора мероприятия, допустившего инцидент. Об этом сообщается на странице инстанции в социальной сети «Вконтакте».
Также отмечается, что мужчина организовал показательное шоу в честь 80-летяя Победы для шестидесяти человек. Однако на то, что в итоге будет нарушен общественный порядок, он не рассчитывал.
По данным «ТАСС», сначала спортсмены напали на рефери, после к потасовке присоединились зрители. Некоторые очевидцы утверждают, что в момент конфликта раздавались звуки, похожие на выстрелы. Проверку по факту произошедшего проводят правоохранительные органы, уточняет пресс-служба регионального управления МВД.
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По данным «ТАСС», сначала спортсмены напали на рефери, после к потасовке присоединились зрители. Некоторые очевидцы утверждают, что в момент конфликта раздавались звуки, похожие на выстрелы. Проверку по факту произошедшего проводят правоохранительные органы, уточняет пресс-служба регионального управления МВД.
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Лидия Пономарева