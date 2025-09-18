В Приморье директор оправдывает старшеклассниц, затолкавших ершик в рот девочке
В Спасске-Дальнем Приморского края разразился скандал после инцидента в школе № 12. Старшеклассницы затолкали туалетный ершик в рот девочке из второго класса. Директор учебного заведения начал оправдывать действия подростков, утверждая, что издевательства являются выдумкой, пишет Telegram-канал Amur Mash.
Сестра пострадавшей девочки рассказала, что на теле ребенка нет следов побоев, но семья уверена в нападении старшеклассниц. Заместитель директора разговаривал с родителями виновных и упоминал о воспитательной беседе с обидчицами. Он также сообщил о видеороликах, которые были удалены с телефонов.
Подруги пострадавшей школьницы стали свидетелями инцидента. Они позвали на помощь учителей и остановили издевательства. Несмотря на это, директор школы не видит причин для паники и обвинил семью девочки в ухудшении репутации учреждения. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося.
