В Приморье директор оправдывает старшеклассниц, затолкавших ершик в рот девочке

18 сентября 2025, 09:57

Фото: iStock/raden yogana

В Спасске-Дальнем Приморского края разразился скандал после инцидента в школе № 12. Старшеклассницы затолкали туалетный ершик в рот девочке из второго класса. Директор учебного заведения начал оправдывать действия подростков, утверждая, что издевательства являются выдумкой, пишет Telegram-канал Amur Mash.