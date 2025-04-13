В Приморье энергетики устраняют последствия аварии, лившей света 9 тыс. человек

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Энергетики устраняют последствия аварии на сетях из-за штормового ветра, в результате около 9 тысяч жителей Приморья лишились света.
Как уточнило РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру, без света остались около тысячи домов в Находкинском и Партизанском городских округах, в Большекаменском городском округе, Хасанском и Красноармейском муниципальных округах. На территории Хасанского округа повреждены кровли многоквартирных домов и дорожная инфраструктура.
Также сообщается, что прокуратура Приморского края проверит, быстро ли устраняются последствия аварии, и оценит состояние объектов электросетевого и дорожного хозяйства.
Ранее в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 27-32 метров в секунду.
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Также сообщается, что прокуратура Приморского края проверит, быстро ли устраняются последствия аварии, и оценит состояние объектов электросетевого и дорожного хозяйства.
Ранее в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 27-32 метров в секунду.
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Анастасия Чубина