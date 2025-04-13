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В Приморье энергетики устраняют последствия аварии, лившей света 9 тыс. человек

Фото: iStock/jovannig

Фото: iStock/jovannig

Энергетики устраняют последствия аварии на сетях из-за штормового ветра, в результате около 9 тысяч жителей Приморья лишились света.
Как уточнило РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру, без света остались около тысячи домов в Находкинском и Партизанском городских округах, в Большекаменском городском округе, Хасанском и Красноармейском муниципальных округах. На территории Хасанского округа повреждены кровли многоквартирных домов и дорожная инфраструктура.

Также сообщается, что прокуратура Приморского края проверит, быстро ли устраняются последствия аварии, и оценит состояние объектов электросетевого и дорожного хозяйства.

Ранее в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 27-32 метров в секунду.

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От землетрясения пострадали 17 домов в Таджикистане

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#погода
#прокуратура
#аварии
#приморский край
От землетрясения пострадали 17 домов в Таджикистане
13 апреля 2025, 11:12

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

Предварительно, 17 жилых домов пострадали в результате землетрясения в Таджикистане. Об этом сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.
«По предварительным данным, 17 жилых строений и одна школа частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, произошедшем на территории страны в 09.24 местного времени (07.24 мск)», — сказано в публикации.
По информации спасателей, эпицентр был в 160 километрах северо-восточнее Душанбе, в Раштском районе, где магнитуда, согласно данным сейсмологов, была 5, в Душанбе — 4. Комиссия комитета посетит Таджикабадский и Раштский районы, чтобы оценить ущерб.

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В отношении актрисы Александры Дроздовой возбудили уголовное дело
13 апреля 2025, 09:57

Фото: istockphoto / Rattankun Thongbun

Согласно информации ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в Санкт-Петербурге была задержана актриса Александра Дроздова. Её подозревают в нападении с ножом на коллегу Илью Деля во время ссоры.
Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 12 апреля, в квартире на Казанской улице, дом №20. В результате конфликта 40-летний Илья Деля, который, по данным СМИ, является не только коллегой, но и возлюбленным актрисы, получил ножевые ранения в грудную клетку и руку. Мужчину доставили в больницу.

В Театре имени Ленсовета подтвердили, что актёр действительно госпитализирован. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Александра Дроздова в настоящее время находится под стражей.

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#актёр
#инцидент
#происшествие
#нож
#уголовное дело
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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9
13 апреля 2025, 08:42

Фото: istockphoto / SteveCollender

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано на территории Таджикистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Изначально сообщалось о более сильных толчках — магнитудой 6,4, однако впоследствии оценку снизили.
Толчки произошли в 04:24 по времени UTC (07:24 по мск) примерно в 170 километрах к юго-востоку от Худжанда — города с населением свыше 198 тысяч человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16 километров. На данный момент информации о жертвах или разрушениях не поступало.

Сейсмопрогностический центр МЧС Узбекистана оценил силу толчков в эпицентре в 7 баллов, при этом в самом Узбекистане ощущалась сейсмическая активность в пределах 2–3 баллов. Подземные толчки также были замечены в Киргизии.

Кроме того, минувшей ночью землетрясение произошло и в Мьянме. Его магнитуду специалисты EMSC оценили в 5,5. Напомним, что в конце марта страна уже пострадала от мощного подземного толчка магнитудой 7,7.

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#землетрясения
#происшествие
#таджикистан
#информация
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В Оренбурге сотрудники МЧС ликвидировали пожар на электроподстанции
13 апреля 2025, 08:01

Фото: istockphoto / Dziurek

На электроподстанции в Оренбурге произошёл пожар, который оперативно потушили сотрудники МЧС России. Обошлось без пострадавших, сообщает МЧС по Оренбургской области.
В ликвидации пожара участвовали 20 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что электроснабжение жилых домов и социально значимых объектов в посёлке Степной было оперативно переведено на резервные линии. Для проведения аварийно-восстановительных работ подготовлены бригады «Оренбургэнерго» — 39 специалистов и 8 единиц техники.

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#тэц
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В Архангельске студент поджег четыре автомобиля полиции
13 апреля 2025, 07:18

Фото: istockphoto / Yingko

В Архангельске сотрудники полиции задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в поджоге служебного автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Инцидент произошёл вечером 12 апреля, около 21:00 по московскому времени. Как уточняют в ведомстве, уроженец 2003 года поджёг четыре полицейских автомобиля, припаркованных у административного здания УМВД по Архангельску. Его задержали на месте происшествия, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Огонь удалось быстро потушить благодаря оперативной работе экстренных служб. По информации Telegram-канала Baza, задержанный якобы является активистом студсовета Высшей школы экономики, управления и права. Уточняется, что перед поджогом он вел переписку в одном из мессенджеров.

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