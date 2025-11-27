В Приморье эскалатор травмировал ребенка в торговом центре
Baza: В торговом центре в Фокино девочке зажевало руку эскалатором
В Приморье эскалатор травмировал руку ребенка в торговом центре. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Несчастный случай произошел в Фокино, в торговом центре «Меридиан». Девочка шла вниз вместе с отцом. Во время спуска она упала, и рукав ее куртки попал в механизм эскалатора. В результате рука ребёнка оказалась зажата.
На место происшествия оперативно прибыли медицинские работники и спасатели. Они освободили девочку и передали её бригаде скорой помощи. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
