На складе под Петербургом грузчики устроили поножовщину
В Ленинградской области на складе в посёлке Янино 26 ноября двое мужчин во время разгрузки товара вступили в конфликт. Инцидент закончился тем, что один из них нанёс другому ножевое ранение. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Полиция прибыла на место после сообщения о пострадавшем. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 23-летнего грузчика-иностранца с колотой раной в области живота. Медики незамедлительно госпитализировали его.
Стражи порядка задержали на месте происшествия 42-летнего жителя посёлка Девяткино. Они доставили его в отдел. В отношении задержанного полиция уже составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
