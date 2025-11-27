На складе под Петербургом грузчики устроили поножовщину

27 ноября 2025, 13:43

В Ленобласти полиция задержала подозреваемого в нанесении ножевого ранения

Фото: Istock/Diy13

В Ленинградской области на складе в посёлке Янино 26 ноября двое мужчин во время разгрузки товара вступили в конфликт. Инцидент закончился тем, что один из них нанёс другому ножевое ранение. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.