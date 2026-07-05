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В Приморье гигантский тунец пробил лодку рыбаков и едва не утащил их на дно

В Приморье рыбаки едва не утонули из-за тунца, пробившего их резиновую лодку
Фото: Istock/bbevren

В Приморье рыбаки поймали крупного тунца, который едва не потопил их лодку. Подробности приводит Telegram-канал Baza.



Мужчины подсекли «морского тяжеловеса» и твёрдо решили не упускать добычу. Им удалось поднять рыбину на борт, но в процессе тунец пробил резиновое судно.

Из-за веса улова лодка начала погружаться в воду. Рыбакам пришлось срочно вызывать друзей на помощь — требовалось спастись самим и сохранить трофей. Товарищи откликнулись, пришли на буксире и доставили незадачливую команду в порт вместе с гигантской рыбой.

Отмечается, что в приморских водах появилось множество тунцов весом около 200 килограммов. Они всё чаще приближаются к берегу и снимают рыбу с рыболовных крючков.

Ольга Щелокова

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