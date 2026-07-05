В Приморье гигантский тунец пробил лодку рыбаков и едва не утащил их на дно

05 июля 2026, 20:46

В Приморье рыбаки едва не утонули из-за тунца, пробившего их резиновую лодку

Фото: Istock/bbevren

В Приморье рыбаки поймали крупного тунца, который едва не потопил их лодку. Подробности приводит Telegram-канал Baza.