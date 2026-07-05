В Сочи мужчину выбросило на берег во время кайтсёрфинга из-за штормового ветра
В Сочи во время кайтсёрфинга мужчина попал в штормовую погоду. Как сообщает Telegram-канал SHOT, из-за мощного порыва ветра его выбросило на берег.
Со слов очевидцев, спортсмен занимался кайтбордингом (вид спорта, который предполагает использование энергии ветра с помощью воздушного змея), когда внезапно усилился бриз.
Ветер подхватил его и швырнул на береговую линию. Мужчина врезался в деревянное ограждение, сбил его и упал на пешеходную дорожку. Пострадавший не терял сознания, но получил травмы.
Врачи, которые прибыли на вызов, доставили его в больницу. Следует отметить, что в Сочи сегодня сохраняется штормовая обстановка. Синоптики прогнозировали ливни, грозы, смерчи и ветер с порывами до 15–17 метров в секунду.
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