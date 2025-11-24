В Приморье грузовик сбил насмерть 14-летнюю девочку, перевернулся и улетел в кювет
В Приморском крае грузовой автомобиль задавил 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».
Инцидент произошел на 9-м километре автодороги «Ракитное-Маревка» в Дальнереченском муниципальном округе.
Предварительно, 31-летний водитель тягача IVECO с прицепом двигался в направлении села Ракитное, когда на проезжую часть внезапно выбежала девочка. Мужчина попытался резко затормозить, но избежать наезда на ребенка не удалось.
После столкновения грузовик съехал в кювет и перевернулся. Несовершеннолетняя скончалась на месте от полученных травм.
Водитель грузовика не пострадал. Состояние опьянения у мужчины не установлено, при этом у него приличный стаж вождения — девять лет.
В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.
Читайте также: