Валдис Пельш заговорил о причинах гибели альпинистки Наговициной на пике Победы

23 ноября 2025, 20:35

Валдис Пельш (Фото: кадр из телеигры «Угадай мелодию»)

Телеведущий и опытный альпинист Валдис Пельш высказался о трагической гибели альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы. Своё мнение Пельш озвучил в интервью YouTube-каналу Fametime TV.





Пельш выразил уверенность, что спасатели задействовали все доступные ресурсы для эвакуации женщины. Они применяли вертолётную технику и запускали беспилотные летательные аппараты, однако условия не позволили провести операцию.

«Альпинистское братство сделает всё, чтобы человека сдёрнуть с горы. Но если это уже невозможно, нет погоды», — пояснил телеведущий.