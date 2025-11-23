Валдис Пельш заговорил о причинах гибели альпинистки Наговициной на пике Победы
Телеведущий и опытный альпинист Валдис Пельш высказался о трагической гибели альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы. Своё мнение Пельш озвучил в интервью YouTube-каналу Fametime TV.
Пельш выразил уверенность, что спасатели задействовали все доступные ресурсы для эвакуации женщины. Они применяли вертолётную технику и запускали беспилотные летательные аппараты, однако условия не позволили провести операцию.
«Альпинистское братство сделает всё, чтобы человека сдёрнуть с горы. Но если это уже невозможно, нет погоды», — пояснил телеведущий.Он добавил, что люди, которые занимаются экстремальными видами спорта, имеют особое мировоззрение и иную логику поведения в опасных ситуациях.