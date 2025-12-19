В Приморье изъяли более 160 килограмм марихуаны у жителя Кировского района
В Приморском крае полицейские задержали жителя Кировского района по подозрению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк в своем Telegram-канале.
В ходе оперативных мероприятий у мужчины изъяли свыше 160 килограммов марихуаны, а также более девяти килограммов гашишного масла. Как установило следствие, подозреваемый заказывал по почте семена сортовой конопли с высоким содержанием психоактивных веществ.
Выращенные растения он самостоятельно перерабатывал и готовил к дальнейшей продаже. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном культивировании наркосодержащих растений и покушении на их сбыт. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
