В Приморье изъяли более 160 килограмм марихуаны у жителя Кировского района

19 декабря 2025, 08:48

Фото: iStock/Motortion

В Приморском крае полицейские задержали жителя Кировского района по подозрению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк в своем Telegram-канале.