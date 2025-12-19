Сотрудники агентства OneMoscow обвинили основателя в невыплате 160 млн рублей

19 декабря 2025, 08:37

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Сотрудники московского агентства элитной недвижимости OneMoscow заявили о масштабных задержках выплат и обвинили основателя компании Александра Кузина в долге около 160 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.