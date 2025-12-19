Сотрудники агентства OneMoscow обвинили основателя в невыплате 160 млн рублей
Сотрудники московского агентства элитной недвижимости OneMoscow заявили о масштабных задержках выплат и обвинили основателя компании Александра Кузина в долге около 160 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам работников, с начала года брокеры, маркетологи и административный персонал перестали получать комиссионные и вознаграждения. При этом агентство продолжало работать в обычном режиме: сотрудники посещали офис, соблюдали график и выполняли плановые задачи. Большинство из них, как утверждается, были оформлены как индивидуальные предприниматели. Одновременно Кузин начал активно демонстрировать в соцсетях дорогие поездки, люксовые покупки и передвижение по Москве на премиальных автомобилях.
Сотрудники утверждают, что руководство объясняло задержки временными финансовыми трудностями и убыточностью бизнеса. При этом брокерам с крупными задолженностями предлагали закрыть новые сделки и вновь завести комиссию в компанию. По версии работников, после поступления денег от застройщиков средства оперативно выводились со счетов агентства, а долги так и не погашались.
Более 50 человек объединились и подали жалобы в правоохранительные и контролирующие органы. Сам Александр Кузиз покинул Россию и находится в Дубае, заявляя, что ему ничего не угрожает. Помимо риелторской деятельности, он известен как блогер. Он записывал интервью с Артемием Лебедевым, Ниной Останиной, Анатолием Вассерманом и многими другими.
