Сейсмолог Семенова: Землетрясения магнитудой до 4,9 произошли у побережья Курил
У побережья Курил зафиксировали два землетрясения. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила об этом РИА Новости.
Подземные толчки произошли в ночь на пятницу, 19 декабря. Первое достигло магнитуды 4,9, а второе — 4,6. Сейсмологи считают такие явления ощутимыми.
Эпицентры находились в 78 и 139 километрах юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Семенова отметила, что местные жители могли почувствовать толчки силой 2-3 балла. Информации о пострадавших или разрушениях нет, угрозы цунами не объявляли.
Ранее стало известно, что в Петербурге возле Дворцового моста случилось дорожно‑транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen и грузового фургона «Газель».
Читайте также: